Brutte notizie in casa Juventus. Con Rabiot ancora out e McKennie non al meglio, Massimiliano Allegri perde anche Alcaraz per almeno 15 giorni a causa di una lesione al bicipite femorale della coscia destra. Alcaraz verrà rivalutato tra 10-15 giorni, come scrive la Juve, ma è probabile che la sua assenza dai campi sarà più lunga, tra 20 e 30 giorni. Di seguito il comunicato dei bianconeri: "Carlos Alcaraz durante l’allenamento del 6 marzo ha accusato un problema muscolare alla coscia destra. Questa mattina è stato sottoposto presso il J|Medical ad esami diagnostici che hanno evidenziato una lesione a carico del muscolo bicipite femorale. Tra 10 -15 giorni sarà rivalutato per definire con esattezza i tempi di recupero".