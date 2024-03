Due sconfitte in campionato (contro Fiorentina e Milan) e soprattutto l'eliminazione dalla Champions League per mano del Bayern Monaco. Non sono state settimane semplici per la Lazio e non sono mancate le critiche. Anche allo stesso Immobile, per il gol mangiato a pochi passi dalla porta difesa da Neuer. Così, il capitano Ciro Immobile ha deciso di metterci la faccia, scrivendo un messaggio sui social. "Buongiorno laziali. A volte le cose non vanno come desideriamo ma l’importante è avere la voglia di rialzarsi. Nel calcio si vince e si perde, si fa gol e si sbaglia , ci si arrabbia e si sorride ma stavolta per noi quello che conta è il percorso e il nostro se pur con qualche rammarico è stato bellissimo. Anche questa è una esperienza che servirà a noi tutti per essere più forti". Non manca, naturalmente, il 'forza' Lazio finale.