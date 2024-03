Milan, occhio al turnover dopo le coppe...

Nel video l'analisi di Peppe Di Stefano dopo la vittoria del Milan contro lo Slavia Praga in Europa League. I rossoneri hanno vinto ma non convinto e si preparano già per la prossima sfida di campionato contro l'Empoli. In passato, la squadra ha sofferto nella gara immediatamente successiva a quella di Coppa. Per questo ci sarà il turnover ma non sarà assoluto. Spazio per Calabria perché Florenzi è squalificato, così come Leao: la scelta ricadrà su uno tra Chukwueze e Okafor

GLI HIGHLIGHTS DI MILAN-SLAVIA PRAGA