Giornata di conferenza stampa in casa Monza in vista della gara contro il Genoa. Raffaele Palladino ha parlato di questo ma anche del Papu Gomez e del ricorso per la squalifica di 2 anni a causa del doping. "Da quel che so, il ricorso è stato respinto. Ma sarà la società a comunicarlo". Palladino ha speso parole anche per gli altri giocatori del Monza che sin qui hanno trovato meno spazio: "Cerco di schierare chi ritengo pronto. Ma sono tranquillo, perché so che potrebbero scendere in campo tutti i 26 giocatori di movimento. Machin, Ciurria e Zerbin hanno trovato meno spazio ultimamente, ma lo troveranno. Birindelli? È migliorato esponenzialmente, abbiamo fatto un bel percorso, e può ancora crescere". Sulla palla che l'esterno avrebbe potuto offrire a Mota Carvalho, a tu per tu con il portiere della Roma durante lo scorso turno, Palladino aggiunge: "Poteva darla, ma non l'ha visto. È un dettaglio".