L'Inter non si ferma e passa anche a Bologna, al termine di una partita gestita alla grande, senza sprecare troppe energie, trovando il gol con Bissek nel primo tempo e difendendo poi il vantaggio in maniera compatta nella ripresa, quando il Bologna ha cercato, e con tanta intensità, di trovare il gol del pareggio. Il miglior modo per Inzaghi per avvicinarsi alla decisiva sfida del Wanda Metropolitano di mercoledì prossimo, dove i nerazzurri proveranno a difendere contro l'Atletico Madrid il gol di Aranutovic che a San Siro 20 giorni fa ha regalato all'Inter la sfida d'andata degli ottavi di finale di Champions. Ma proprio dall'attaccante austriaco ex Bologna è arrivata l'unica nota stonata della serata del Dall'Ara. Entrato in campo al 64' per Marcus Thuram, a pochi minuti dalla fine del recupero il centravanti si è fermato toccandosi ripetutamente i flessori della coscia destra e gettandosi a terra quasi in lacrime, in una scena che ha ricordato molto da vicino quella vista a fine settembre a Empoli, quando l'austriaco venne colto dallo stesso tipo di infortunio. Esami a parte, che si faranno sicuramente nelle prossime ore, appare chiaro che Arnautovic non saraà a disposizione per la sfida di Champions, dove comunque Inzaghi potraà contare su un Lautaro tenuto a riposo contro il Bologna.