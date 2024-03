Dove vedere Bologna-Inter

La partita tra Bologna e Inter, valida per la 28^ giornata di Serie A, sarà trasmessa sabato 9 marzo alle 18 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche su ZONA DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sk y. Per vedere il canale ZONA DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale ZONA DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Bologna e Inter

Il Bologna è rimasto imbattuto in tre delle ultime quattro sfide contro l’Inter in campionato (2 vittorie, 1 pareggio), incluse le due più recenti; l’ultima volta che gli emiliani hanno evitato la sconfitta in tre gare di fila contro i nerazzurri in Serie A risale al periodo tra il marzo 2013 e l’aprile 2014. Dopo il 2-2 del match d’andata dello scorso 7 ottobre, Bologna e Inter potrebbero pareggiare entrambe le sfide stagionali solo per la seconda volta in Serie A, dopo il 2013/14. Il Bologna ha vinto le ultime due gare casalinghe contro l’Inter in campionato e non ottiene tre successi di fila al Dall’Ara contro i nerazzurri in Serie A dal periodo tra il 1973 e il 1975 con Bruno Pesaola allenatore. Il Bologna ha vinto le ultime sei partite di campionato, solo una volta ha ottenuto almeno sette successi consecutivi nella sua storia in Serie A: 10 tra novembre 1963 e febbraio 1964 con Fulvio Bernardini alla guida. L’Inter ha guadagnato 72 punti in questo campionato e in caso di successo contro il Bologna salirà a quota 75 punti dopo 28 match, solo una volta nella storia della Serie A una squadra ha conquistato più punti dopo altrettante partite stagionali: sempre l’Inter nel 2006/07 con Roberto Mancini allenatore (76). I nerazzurri potrebbero inoltre vincere almeno 10 partite di fila solo per la terza volta nella loro storia in Serie A: dopo le 17 tra l’ottobre 2006 e il febbraio 2007 e le 11 tra il gennaio e l’aprile 2021. Da una parte solo la stessa Inter (37) ha guadagnato più punti in gare casalinghe del Bologna (35 in 14 match) nel campionato in corso, dall’altra il club nerazzurro è quello che ha ottenuto più punti in trasferta nei maggiori cinque campionati europei 2023/24: 35 in 13 gare fuori casa. In generale, l’Inter ha sia il miglior attacco (69 gol fatti) che la miglior difesa (13 reti subite) in questa stagione nei Big-5 campionati europei. Sfida tra due delle tre squadre che nel 2024 hanno guadagnato più punti in Serie A: Bologna 20 (6 vittorie, 2 pari, una sconfitta al pari del Milan) e Inter (27, con nove successi su nove).