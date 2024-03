Allegri: "Al momento raggiunti gli obiettivi"

"Entriamo nella parte finale, l'obiettivo era arrivare a marzo nelle migliori condizioni: siamo in lotta per i primi quattro posti e siamo in semifinale di coppa Italia quindi momentaneamente gli obiettivi sono raggiunti, ma dobbiamo essere bravi ad arrivare in fondo e fare il meglio possibile". Così il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri tracciando un primo bilancio dell'annata bianconera quando si entra nel rush finale di stagione. "Dispiace aver lasciato tanti punti per strada, ma non sono preoccupato - continua l'allenatore bianconero - anche se in questo momento i punti sono molto pesanti: con l'Atalanta non è una sfida decisiva, ma giochiamo contro una squadra che lotta per i primi quattro posti e che non battiamo in casa da 5 anni".