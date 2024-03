Archiviata la Sprint Race, vinta da Jorge Martin, è tempo di gara lunga per la MotoGP. Alle 18 Martinator scatterà dalla prima casella sul circuito di Lusail, seguito dall'Aprilia di Aleix Espargaró e dalla Ducati di Enea Bastianini. Seconda fila per Pecco Bagnaia che partirà 5° davanti a Marc Marquez. Le emozioni del GP in Qatar sono tutte da seguire su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

LA GARA LIVE