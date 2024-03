Oggi alle 18 si affrontano al Dall'Ara l'Inter capolista e il Bologna che sogna la qualificazione in Champions League. La squadra di Simone Inzaghi e quella di Thiago Motta sono, non a caso, quelle che in Serie A hanno migliorato più di tutte le altre la differenza punti rispetto alla scorsa stagione. Tra le top 5 leghe, però, in testa a questa classifica c’è il Bayer di Xabi Alonso (Dati: Transfermarkt)

