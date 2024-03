Italiano: "Punti persi dopo una grande gara"

Da una parte la soddisfazione della gran partita giocata contro la Roma, dall'altra l'amarezza per non essere riusciti a vincere a causa di un gol subito al 95'. Sono questi i pensieri nella mente di Vincenzo Italiano al termine di Fiorentina-Roma 2-2: "Arriva ancora un pari a tempo scaduto, non possiamo di nuovo buttar via punti dopo una prestazione di grande qualità - spiega - Dispiace perché potevamo fare meglio sull'ultimo pallone, poi non siamo neanche fortunati perché gli altri tirano all'incrocio dei pali, la prestazione è stata eccellente contro una squadra forte e in salute, ci teniamo questo perché siamo a due mesi dalla fine e non si può pensare a recriminare". La Fiorentina ha avuto la chance del 3-1 ma Biraghi si è fatto parare il rigore da Svilar, quinto sbagliato dai viola degli ultimi sei: "Tutti questi rigori sbagliati? Tutti quelli che avete visto sbagliare sono dei rigoristi, più che provarli e riprovarli non possiamo fare, li sbaglia chi è preposto a batterli ma in questo momento la paghiamo in maniera eccessiva. Il rigore è un gesto tecnico particolare e un'opportunità grande che devi sfruttare e noi non ci riusciamo, sono punti persi e amarezze che bisogna smaltire, giovedì c'è la Conference, inutile stare li e tornarci sopra, ciò che c'è di positivo è che abbiamo giocato alla grandissima, se questo è lo spirito la strada è giusta".