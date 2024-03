L'allenatore rossonero dopo l'1-0 sull'Empoli: "Vittoria importante, fatta la partita che dovevamo fare. Arriviamo bene allo Slavia, ma giocheremo per fare un gol in più di loro". Poi sulla questione rinnovo: "Felice e motivato per fare in modo che duri il più a lungo possibile. Sto dando tutto"

Ancora un 1-0, il secondo di fila in campionato, altri 3 punti per blindare il posto Champions. Nonostante il Milan non abbia brillato, a parte alcuni sprazzi, e abbia finito per soffrire nel finale contro un Empoli che, di fatto, non aveva creato nulla per 80', Stefano Pioli può concentrarsi sui motivi per cui può gioire: la vittoria, su tutti. "Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare: un buonissimo primo tempo creando tanto, ma facendo solo un gol. Nel secondo tempo siamo stati meno brillanti ma bravi a concedere poco e a controllare la partita: è una vittoria importante. Certo, se fossimo riusciti a raddoppiare avremmo sofferto meno, ma abbiamo lavorato tanto come squadra. Questa è una settimana molto importante per la nostra stagione e approcciare il ritorno con lo Slavia con una vittoria e una buona prestazione è un fattore positivo".