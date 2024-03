Presente a Jeddah in occasione del GP dell'Arabia Saudita, il dirigente è stato intervistato dalla nostra Mara Sangiorgio: "Sono un grande fan della Formula 1 e della Ferrari. Il mio nuovo ruolo al Milan? Sto crescendo, mi piacciono le responsabilità e voglio dare il massimo". E su Pioli: "Cosa deve fare per essere confermato? Continuare come sta facendo. Siamo felici di lui e del suo lavoro"

Al via il weekend del GP di Jeddah in Formula 1 , appuntamento che tra i volti più noti registra anche quello di Zlatan Ibrahimovic . L'ex giocatore del Milan, oggi dirigente di RedBird, è stato intervistato dalla nostra Mara Sangiorgio e ha parlato anche dell'allenatore rossonero Stefano Pioli : "Cosa deve fare per essere confermato? Deve continuare come sta facendo, siamo felici di lui . Deve continuare così, sta facendo un buon lavoro ".

Ibra: "In Arabia guardo la F1 e lavoro per il Milan"

Dal campo alla scrivania per Ibrahimovic, che ha parlato del suo nuovo ruolo: "Mi sto trovando bene. Sto crescendo, imparando e lavorando. Un giorno alla volta faccio un passo avanti, si studia e si lavora. Però mi piace tanto, mi piacciono le responsabilità e voglio dare più possibile al Milan". E sulla sua presenza al GP: "È bello essere qua, è la mia prima volta in Arabia. Sono un grande fan di Formula 1 e Ferrari, non è un segreto. Voglio godermi il momento. Spero che la Ferrari vinca, poi per il Milan si lavora…". Come noto, Ibrahimovic è partito insieme a Gerry Cardinale per l'Arabia Saudita: rappresentanza e pubbliche relazioni oltre al piacere di seguire la gara, ma sicuramente c'è la volontà di incontrare possibili soci o investitori attraverso sponsorizzazioni e collaborazioni per una percentuale inferiore al 50%. La porta resta aperta: il presente si chiama Cardinale che, pochi giorni fa, parlava del futuro della società che vorrebbe provare a ribaltare nei prossimi mesi. Non solo sul campo ma a livello generale.