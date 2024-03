Secondo 1-0 di fila in campionato per il Milan, che non brilla ma supera l’Empoli grazie al gol di Pulisic. Rossoneri aggressivi in avvio, con i tentativi di Okafor e Pulisic, che poi costruiscono la rete decisiva al 41’. Nella ripresa chance per Loftus-Cheek, l’Empoli ci prova nel finale ma spreca la migliore occasione con Destro a 3’ dalla fine

