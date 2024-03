Inter, Arnautovic e Carlos Augusto niente Atletico

In casa Inter arriva il punto sugli infortunati. Marko Arnautovic e Carlos Augusto si sono sottoposti questa mattina a esami strumentali. Per l'austriaco si parla di risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia destra con rientro rimandato a dopo la sosta del 24 marzo. Elongazione muscolare al soleo della gamba destra invece per l'esterno brasiliano che salterà l'Atletico Madrid in Champions ma potrebbe recuperare per Inter-Napoli di domenica prossima ISCRIVITI AL CANALE WHASTAPP DI SKY SPORT

Due assenze sicure in casa Inter per la sfida di mercoledì prossimo contro l'Atletico Madrid valida per l'accesso ai quarti di finale di Champions League. Marko Arnautovic e Carlos Augusto non saranno del match alle prese entrambi con problemi muscolari. L'attaccante austriaco soffre di un risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia destra. Per l'esterno brasiliano la diagnosi invece è quella di elongazione muscolare al soleo della gamba destra

Infortunio Arnautovic: quando tornerà Per l'attaccante austriaco si prospetta uno stop di circa 20-30 giorni, a seconda di come evolverà il quadro clinico. Arnautovic si era già fermato, ma all'altra coscia, a fine settembre ed era rimasto fuori per otto partite. Stavolta si tratta di un risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia destra. Per lui il ritorno in campo avverrà certamente dopo la sosta del 24 marzo. La speranza è di averlo a disposizione già per il match del 1 Aprile fra Inter ed Empoli

Infortuno Carlos Augusto: quando tornerà Diagnosi più confortante invece per Carlos Augusto. L'esterno brasiliano ha riportato un'elongazione muscolare al soleo della gamba destra. Impossibile la sua presenza a Madrid contro l'Atletico. Qualche possibilità invece resta di vederlo fra i convocati della sfida di domenica prossima fra Inter e Napoli

