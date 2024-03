Provedel, forte distorsione alla caviglia sinistra

Destano preoccupazione le condizioni del portiere biancoceleste, costretto a uscire durante i minuti di recupero per un problema alla caviglia. Provedel era nell'area dell'Udinese per aiutare la squadra a cercare il pareggio, quando ha avvertito una torsione della caviglia in ricaduta da un salto: come prima diagnosi si parla di forte distorsione, ma c'è il timore che ci possa essere qualcosa in più che solo gli esami strumentali potranno confermare o meno

Oltre al danno, anche la beffa. E' questo che si teme in casa Lazio rispetto alle condizioni del portiere Ivan Provedel costretto a uscire nei minuti di recupero della sfida persa all'Olimpico dalla Lazio contro l'Udinese mentre cercava di dare manforte alla sua squadra alla ricerca del pareggio. Provedel era in area di rigore avversaria per saltare su un calcio d'angolo a favore della Lazio quando, dopo la battuta, è rimasto dolorante a terra per aver sentito una torsione alla caviglia. Il gioco è rimasto fermo per alcuni minuti e le condizioni del portiere sono parse preoccupanti: una prima diagnosi, senza l'ausilio di esami più approfonditi, parla di forte distorsione alla caviglia ma il timore è che potrebbe esserci qualcosa di più.



Il giocatore, infatti, ha lasciato lo stadio immediatamente dopo la partita, in stampelle e con un vistoso tutore alla caviglia, per recarsi in Paideia dove sosterrà i primi esami strumentali per valutare l'entità dell'infortunio. Qualora fosse confermata almeno una distorsione, comunque, sarebbe costretto a saltare le prossime partite. In ogni caso si attende l'esito degli esami per fare una valutazione certa e precisa sui tempi di recupero.