Milan, Marchegiani: "Stagione dipende da Europa"

La vittoria contro l'Empoli ha regalato al Milan il sorpasso sulla Juventus e il secondo posto in classifica alle spalle dell'Inter. A Sky Calcio Club l'analisi sulla stagione rossonera con Marchegiani che è convinto che "il giudizio finale sul Milan dipende dal cammino che farà in Europa League. I rossoneri hanno tutte le qualità per vincere il trofeo". Bergomi: "Fatti grandi investimenti, manca un po' di continuità"

