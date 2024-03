'American job', Pulisic: un altro gol da tre punti

In campo decisivo, brillante e difficilmente sostituibile. Fuori timido, introverso e silenzioso, quasi musone racconta chi lo vive tutti i giorni. Queste le due facce di Christian Pulisic , ancora in gol, per la seconda partita consecutiva, 3 nelle ultime 5, con quello all'Empoli 10 in totale. Un altro gol da 3 punti. Come contro Genoa e Sassuolo. 1-0 Pulisic sta diventando una costante. 8 gol in campionato, 1 in Champions League al Newcastle, l'altro in Europa League allo Slavia.

Pioli si gode l'americano

Mai così bene a questo punto della stagione, gli manca una rete per eguagliare la sua migliore prestazione in carriera, primo anno al Chelsea 2019/2020 quando ne segnò 11 in totale. Pioli ha speso parole al miele per l'americano: professionista esemplare, ragazzo straordinario, nonostante questo però non ancora idolo dei tifosi. Sarà il suo essere schivo, anti-divo o il fatto che non parli ancora una parola di italiano per entrare definitivamente nel cuore della gente rossonera ma all'americano tutto il resto non manca. Non è un caso che il Milan abbia perso solo una partita in campionato nel 2024, col Monza, l'unica in cui Pulisic non ha giocato titolare, e che era comunque riuscito a raddrizzare col gol del 2-2.