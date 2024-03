Continua il testa a testa tra Milan e Juventus per il 2° posto (e per la qualificazione alla prossima Supercoppa, se non cambierà il format): nell'ultima giornata è cambiato nuovamente lo scenario in classifica. Ecco come i rossoneri hanno recuperato punti dai bianconeri e il calendario che attende le due squadre in attesa dello scontro diretto in programma a fine aprile

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY SPORT