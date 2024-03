C’è un retroscena sul gol del 2-2 di Firenze firmato da Llorente allo scadere. A servire l’assist allo spagnolo della Roma è stato di testa l’altro difensore, N’Dicka, che per l’occasione si era tolto la mascherina indossata per tutta la gara. A svelare il motivo è stato Aouar, che nelle immagini dei festeggiamenti per il gol tiene in mano proprio il dispositivo protettivo di N’Dicka: “Gli ho detto di darmi la mascherina perché con quella non vedeva bene”

Perché, negli ultimi concitati minuti di Fiorentina-Roma, Evan N’Dicka non indossa più la sua mascherina protettiva? Rivedendo l’azione del gol al 95’ firmato da Llorente proprio su assist dell’ivoriano della Roma, infatti, il dispositivo di protezione del viso non c’è più. Il difensore l’ha indossato per tutta la partita contro la Fiorentina e anche durante la scorsa settimana in allenamento, per un duro colpo subito in un contrasto con Djuric, nella gara precedente contro il Monza. Ma nell’azione del gol del 2-2 della Roma la mascherina non c’è. Ricompare però, nelle immagini dei festeggiamenti successivi al pareggio, tra le mani di Houssem Aouar: a spiegare il motivo è stato lo stesso centrocampista algerino, autore del primo gol ai viola.