Risultati e highlights del weekend di Serie A, in attesa della sfida tra Lazio e Udinese. Napoli fermato dal Torino, successi di misura per Inter e Milan rispettivamente contro Bologna-Empoli. 2-2 in Juve-Atalanta e Fiorentina-Roma. Tre punti importanti in zona salvezza per Sassuolo, Cagliari e Verona. Spettacolo a Marassi: il Monza batte 3-2 il Genoa

