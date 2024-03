Lazio, da oggi squadra in ritiro a Formello

Momento difficile in casa Lazio: quella contro l’Udinese (1-2) è stata la quarta sconfitta consecutiva fra campionato e Champions League. L'allenamento di oggi è stato spostato al pomeriggio e la squadra poi resterà a Formello in ritiro fino al match di sabato prossimo a Frosinone. La decisione è stata presa dal presidente Lotito e dal direttore sportivo Fabiani al temine della partita dopo i fischi e la contestazione dei tifosi. Ore di riflessione anche per Maurizio Sarri

Prosegue il momento di difficoltà della Lazio di Maurizio Sarri che contro l'Udinese ha perso la dodicesima partita in campionato allontanandosi in modo netto dalla zona Champions League. Tre sconfitte consecutive in serie A più quella di Monaco contro il Bayern che è costata l'eliminazione in Champions League agli ottavi di finale. Al termine della partita con l'Udinese i calciatori della Lazio non sono andati sotto la Curva Nord ma si sono diretti immediatamente negli spogliatoi accompagnati da fischi e cori assordanti. La Curva Nord si è fatta sentire con una forte contestazione diretta alla società, a Maurizio Sarri e alla squadra già durante il match e poi in maniera più netta proprio alla fine. A fine partita la decisione da parte di Claudio Lotito e Angelo Fabiani. presidente e direttore sportivo che decidono per il ritiro a Formello da stasera dopo l'allenamento che è stato spostato al pomeriggio. Sono ore di riflessione anche per Maurizio Sarri che ieri era squalificato e ha seguito il match dalla tribuna