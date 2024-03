Lewis Ferguson, in love with Bologna: lo speciale

Il giovane centrocampista scozzese capitano del Bologna si racconta in uno speciale in onda da oggi su Sky e in streaming su NOW . Stasera rossoblù già in campo ad Empoli per continuare il sogno europeo: appuntamento alle 20.45 live su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251

Il Bologna che sta ammaliando la Serie A ha una matrice cosmopolita. Un mix di culture, di storie di vita perfettamente armonizzate da Thiago Motta. L’Europa, prima sogno e poi solido obiettivo dei rossoblu, sembra essere il campo d’azione perfetto per questo gruppo di giocatori. Guidati in campo da uno scozzese timido ma carismatico. Arrivato dall’Aberdeen da semisconosciuto e diventato capitano in meno di un anno. Lewis Ferguson si gode ogni piccolo passo della traiettoria che il destino ha disegnato per lui. La bellezza di Bologna, il calore della gente, l’eccellenza della cultura italiana. E lo racconta apertamente a Sky Sport sotto i portici del cortile interno della Biblioteca dell’Archiginnasio, in un’atmosfera unica, intima. Come Bologna sa regalare. Un amore istantaneo. Grazie alla gentilezza dei bolognesi, all’inarrivabile prelibatezza culinaria, a una società che prima di tutto è una famiglia. Ferguson racconta i suoi sogni con humour e simpatia. E’ pieno di gratitudine, ha i piedi ben fissati a terra. Attraverso l’empatia e l’autenticità, non ci vuole molto a capire perché un giorno, prima di una partita di campionato contro l’Empoli, Thiago Motta ha consegnato a lui, con discorso davanti a tutta la squadra, l’ambita fascia di capitano del Bologna Calcio.