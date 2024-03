Di Francesco: "La Lazio senza Sarri cambierà poco"

Alla vigilia della sfida di domani sera allo stadio 'Stirpe' le parole dell'allenatore del Frosinone, che non si fida della Lazio rimasta senza Sarri in panchina: "Martusciello ha lavorato tanto con lui, non cambieranno molto. C'è poco tempo per sistemare una classifica che non ci aspettavamo dopo il nostro percorso ma siamo padroni del nostro destino". Frosinone-Lazio sarà in diretta alle 20.45 su Sky Sport Calcio

"Contro la Lazio ancora una volta affronteremo una squadra con voglia di rivalsa. Ormai è una costante per noi in questa stagione. La Lazio ritrova dei calciatori squalificati, è una squadra da prendere con le molle con giocatori che possono decidere la gara in ogni momento. Non credo che cambieranno molto, Martusciello ha lavorato tanto con Sarri. Davanti comunque troverà un'avversaria determinata. Fondamentale sarà l'approccio alla partita". Così Eusebio Di Francesco alla vigilia della sfida di domani sera alle 20.45 in diretta su Sky Sport Calcio contro la Lazio, senza più Maurizio Sarri in panchina. L'allenatore del Frosinone recupera il terzino sinistro Valeri. "Abbiamo l'intera batteria di esterni. Non cambieremo molto, in questa fase voglio dare certezze alla squadra. La Lazio poi schiera un attacco con 3 giocatori".