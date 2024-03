Claudio Lotito è stato ospite a una lezione di Giurisprudenza tenuta da Guglielmo Stendardo, suo ex calciatore, all'Università Luiss. All'uscità il presidente della Lazio ha risposto ad alcune domande dei giornalisti presenti confermando l'accordo con Tudor : "Le scelte sono fatte sulla base di quelli che sono i convincimenti, che devono essere funzionali a raggiungere gli obiettivi. In lui abbiamo visto una persona che è in grado di indirizzare il gruppo , avendo esperienza, carattere e la possibilità di impiegare le risorse che gli verranno messe a disposizione nel migliore dei modi".

Successivamente Lotito ha commentato gli accadimenti degli ultimi giorni con le dimissioni di Maurizio Sarri : "Io non ho parlato di tradimenti. Ognuno deve fare il proprio mestiere : io faccio il presidente, proprietario di una squadra, i giocatori fanno i giocatori e l'allenatore fa l'allenatore. Perché sennò qui c'è confusione dei ruoli. Io ho solamente detto che è stato un fulmine a ciel sereno, Sarri mi ha detto che ha avuto la sensazione di essere stato tradito . Poi da chi dovete chiederlo a lui, non a me".

"Minacce a Immobile? Ne ricevo 500.000 al giorno"

In chiusura il presidente della Lazio commenta in maniera abbastanza dura le minacce ricevute in mattinata da Immobile: "A me succede tutti i giorni, vivo sotto scorta da 20 anni. Se lei prendesse il mio cellulare troverebbe 500.000 minacce di morte a me e alla mia famiglia. Tutti i giorni. Eppure non è che faccia tutto questo clamore, o mi sbaglio? Punto e basta, non dico altro".