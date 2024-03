Dybala si ferma: fuori 10 giorni per una lesione

Lukaku in forte dubbio, Dybala sicuramente out. La Roma si avvicina alla sfida contro il Sassuolo con una certezza e un'incognita, entrambe negative. La prima riguarda come detto il numero 21 argentino, che nel finale dell'allenamento di ieri, venerdì 15 marzo, aveva accusato un problemino ai flessori della coscia destra: gli esami svolti nella mattinata di sabato hanno evidenziato una leggera lesione muscolare che lo terrà fuori sia dalla sfida contro i neroverdi di Ballardini che dalle convocazioni dell'Argentina (la prossima settimana il campionato è fermo per la sosta delle nazionali). Non un problema gravissimo quello del numero 21, ma ovviamente da monitorare con attenzione, considerata la delicatezza delle fibre muscolari del giocatore giallorosso: Dybala resterà dunque a Trigoria per recuperare al meglio in vista del toru de force di fine marzo e inizio aprile che attenderà i giallorossi tra campionato e quarti di finale di Europa League contro il Milan.