Castellanos entra e ribalta la partita in 5 minuti, è lui il migliore in campo. Nella Lazio bene anche l'altro marcatore Zaccagni e Guendouzi. Da rivedere Immobile che ancora non si sblocca. Il Frosinone tiene testa ai biancocelesti: bene Cheddira e Turati tra i titolari, sottotono invece Zortea. I cambi non incidono. Le pagelle di Riccardo Gentile

