Spavento all'Arechi dopo la fine della partita vinta dal Lecce contro la Salernitana. Un tifoso giallorosso, affacciandosi troppo nel tentativo di prendere la maglia lanciata da un giocatore, è caduto nel fossato che separa il terreno di gioco dalle tribune. Un brutto salto, come dimostrano i video dell'episodio che circolano in rete. Fortunatamente però, il tifoso non si è ferito gravemente e se l'è cavata solo con qualche livido e un po' di paura.