Esordio di Gotti sulla panchina del Lecce: l'ex Udinese opta per un cambio di modulo con Almqvist e Oudin sulle fasce a sostegno della coppia di centravanti Krstovic-Piccoli. In mediana giocano Blin e Ramadani. Liverani si gioca le ultime possibilità di salvezza con Candreva e Tchaouna ai lati di Weissman. In porta c'è Costil, confermato Manolas al centro della difesa. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 18