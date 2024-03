Verona, accordo legale Setti-Volpi su controversie

Trovata l'intesa sulle controversie nate dai crediti richiesti dall'ex proprietario dello Spezia a quello dell'Hellas. La questione aveva portato anche al sequestro delle quote azionarie del club lo scorso dicembre

Star Ball, socio unico di Hellas Verona, e le altre società facenti capo al patron Maurizio Setti hanno raggiunto un accordo con le società Delta, Lonestar e Santa Benessere, (riconducibili a Gabriele Volpi, imprenditore della logistica), "che ha portato alla definizione di tutte le controversie, di natura civile e penale, insorte tra le parti, comprese quelle che hanno dato luogo, nel dicembre 2023, al sequestro della partecipazione in Hellas Verona". Lo spiega l'Hellas con una nota sul proprio sito.

"Tali controversie - prosegue la nota - originarono anche la dichiarazione di fallimento di H23, in relazione al quale è stata presentata istanza congiunta di chiusura, a seguito delle rinunce dei creditori alle domande di insinuazione al passivo". "L'articolata negoziazione dell'operazione, conclusa con reciproca soddisfazione, è stata curata da Unilegal Avvocati Associati di Verona, con i partner avvocati Antonella Benedetti e Paolo Pasetto, per Maurizio Setti e le sue società, e dallo Studio Legale Gratteri di Roma, con l'avvocato Luca Gratteri e Silvia Di Cesare, per le società Delta, Lonestar e Santa Benessere. Il sequestro era stato disposto nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Bologna".