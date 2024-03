Lazio e Immobile, la volontà comune è separarsi

Da luglio ad oggi i gesti, i rapporti, le parole, anche quelle non pubbliche e gli umori portano verso un'unica direzione. Sembra davvero si stiano scrivendo le ultime pagine della lunga storia tra Immobile e la Lazio, durata 8 anni e scandita da 206 gol. La storia del club, il capitano l'ha riscritta per davvero; eppure, non tira aria di lieto fine. E da qualunque punto di vista la si voglia vedere, sarebbe un peccato. È volontà comune separarsi. Ma l'attaccante ha un contratto fino al 2026 a quasi 5 milioni a stagione. Servirà comunque un accordo. Tornerà d'attualità l'Arabia, la grande tentazione estiva, ma anche il feeling con Inzaghi potrebbe aprire scenari suggestivi. Stagione difficile per il capitano, la peggiore da un punto di vista realizzativo; eppure, rimane per distacco il giocatore biancoceleste che sta segnando di più anche quest'anno. Per questo si aspettava maggior considerazione; qualche incomprensione con Sarri e un rapporto con la società che si è via via deteriorato alla base dello strappo.