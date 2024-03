Calzona meglio di Garcia e Mazzarri dopo 5 turni

Francesco Calzona meglio di Garcia e di Mazzarri. 9 punti nelle prime cinque giornate di campionato della sua gestione. 8 quelli conquistati dall’allenatore francese, 6 dal suo successore. Numeri che definiscono la bontà del lavoro del terzo allenatore scelto da De Laurentiis in questa stagione. 9 punti, 4 dei quali presi con Juventus e Inter, come a dire che la strada non era certo lastricata di margherite. Il lavoro sul campo e nella testa dei giocatori, la capacità pure di far riemergere la forza del gruppo. Come a Milano contro l’Inter: sotto di un gol, la scelta di far scaldare Simeone, poi entrato, e non Osimhen, affaticato e a rischio infortunio. Altro che dettagli. Il punto con l’Inter è una straordinaria boccata di ossigeno che tiene il Napoli in corsa per il quinto posto. Lontano sei punti. Tanti d’accordo; eppure, una distanza non incolmabile pensando agli scontri diretti al Maradona con Atalanta e Roma, ma soprattutto pesando il lavoro fatto fino ad ora.