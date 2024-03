Serie A

Inter raggiunta nel finale dal Napoli, ma la squadra di Inzaghi resta a +14 sul Milan a 9 giornate dalla fine. I rossoneri passano a Verona e staccano la Juve, fermata dal Genoa. Altra vittoria del Bologna, che rafforza il quarto posto. Non molla la Roma dopo l'1-0 al Sassuolo. Successi anche per Lazio, Monza e Torino. Il Lecce ritrova i tre punti sul campo della Salernitana sempre più ultima. Rinviata Atalanta-Fiorentina in seguito al malore di Joe Barone