È tutto pronto per l'inizio dell’era Tudor alla Lazio . Dopo la vittoria sul campo del Frosinone, ottenuta con Martusciello in panchina, i biancocelesti si preparano ad accogliere il nuovo allenatore . C’è già l’accordo con Igor Tudor, 45enne croato reduce dall’ultima esperienza al Marsiglia e con un passato in panchina in Serie A (Udinese e Verona oltre all’incarico di vice di Pirlo alla Juventus). Atteso a Roma, Tudor firmerà un contratto fino al 2025 con opzione per un’altra stagione .

Martusciello: "Sarri dimesso per provocare una reazione"

La novità in panchina riporta allo scorso 13 marzo quando Maurizio Sarri, dopo quasi tre anni da allenatore biancoceleste, aveva rassegnato le proprie dimissioni. E mentre la società individuava Tudor come profilo designato, la trasferta vinta a Frosinone aveva visto in panchina il vice di Sarri, Giovanni Martusciello, rimasto per un'ultima partita nel club: "Una squadra non può assolutamente arrivare a tradire un allenatore - aveva spiegato lo stesso Martusciello dopo il match -. Cioè forse sì, ma che lo possa fare questo gruppo è impensabile. Non appartiene al Dna di questi ragazzi. Sarri ha preso la decisione di dimettersi per far sì che venisse fuori questa partita qui: si è accorto che non incideva e per farli reagire a mali estremi estremi rimedi. C’erano tre strade: le dimissioni, l’esonero o il prolungamento di 2-3 anni di contratto. E siamo arrivati a questa condizione qui. Non è che si è dimesso perché ha paura di allenare la Lazio, si è dimesso per tentare quest’ultima reazione. Io ho dato la mia disponibilità perché ho visto un gruppo e una società che ne avevano bisogno perché in questo lasso di tempo non c’erano le condizioni per trovare un nuovo allenatore".