La Lazio ha scelto Tudor: sarà il nuovo allenatore

I biancocelesti hanno raggiunto l'accordo con l'ex allenatore del Marsiglia, che firmerà un contratto di un anno e mezzo più opzione per un'ulteriore stagione. Manca da perfezionare solamente l'accordo finale. Nella gara di sabato contro il Frosinone (in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW) ci sarà comunque Martusciello a dirigere la squadra

