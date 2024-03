Il fiore all’occhiello dell’esperienza di Joe Barone alla Fiorentina resterà il Viola Park, centro sportivo gioiello che il dirigente lascia in eredità al club dopo averlo immaginato e seguito passo passo, dal cantiere fino all’inaugurazione-show dello scorso ottobre. In quell'occasione il dirigente era apparso emozionato e orgoglioso, sul palco con Carlo Conti, per il lavoro portato a compimento. La camera ardente di Joe Barone sarà allestita proprio al Viola Park

CALCIO IN LUTTO: E' MORTO JOE BARONE - LE REAZIONI