Juve, Vlahovic per uscire dalla crisi di risultati

Tra i giocatori rimasti alla Continassa durante la pausa nazionali c'è Dusan Vlahovic: non parteciperà agli impegni con la Serbia, ma alla ripresa salterà la partita contro la Lazio per squalifica. L'attaccante serbo è il riferimento offensivo della squadra di Allegri: alla Juve servirà il suo aiuto per uscire dalla crisi di risultati e per difendere la zona Champions

In 13 non entreranno alla Continassa, quando, tra poche ore, riapriranno i cancelli. In tanti sono impegnati con le nazionali. L’ultimo -Bremer- a raggiungere la Seleçao. Ma tra quelli che invece resteranno a Torino a lavorare c’è Dusan Vlahovic. E di tempo per recuperare e allenarsi ne avrà molto, visto il doppio giallo contro il Genoa che gli farà saltare la Lazio alla ripresa della Serie A.

Vlahovic riferimento offensivo dei bianconeri Lui che con i 15 gol stagionali, resta il riferimento offensivo per la squadra di Allegri. Soprattutto da dicembre a marzo, con i 2/3 del suo score. La dorsalgia che l’ha colpito nuovamente dopo i problemi di settembre, va gestita con attenzione. Perchè Vlahovic serve eccome a Max Allegri, soprattutto per uscire adesso dalla crisi di risultati. Dei 7 punti in 8 partite. Per continuare a mantenere alta la sua media punti, a un passo dalle 500 presenze da allenatore in Serie A.

Volata finale per difendere la zona Champions Media stagionale attuale sul crinale tra una stagione negativa e una di successo, in uno dei periodi più difficili per l’allenatore dei bianconeri che dopo aver conquistato la zona Champions, e aver sognato fino a gennaio anche qualcosa di più, ora deve mantenerla. Deve difenderla. Per centrare quello che è sempre stato dichiarato come l’obiettivo stagionale. I discorsi sul futuro arriveranno solo dopo. Adesso c’è la qualificazione alla nuova Champions in ballo. Decisamente il ballo più importante della stagione.