Napoli, serve il miglior Osimhen per rush finale

Anno complicato per Victor Osimhen, tra infortunio, Coppa d'Africa e distrazioni extra-campo: la pausa nazionali arriva nel momento giusto per lui, rimasto a Napoli per presentarsi al meglio per la volata finale. La squadra di Calzona ha bisogno dei suoi gol, che non sono mai mancati, per terminare il campionato in zona Europa

Forse, per una volta, la sosta delle nazionali arriva al momento giusto. Almeno per Victor Osimhen , in panchina contro l’Inter e al di sotto dei suoi standard a Barcellona, a causa di una condizione fisica che ha presentato il conto dopo le fatiche in Coppa d’Africa. È rimasto a Napoli , con l’obiettivo di presentarsi al meglio per il rush finale, nove partite come il numero impresso sulla sua maglia.

Anno complicato per Osimhen

Una garanzia certificata dalle statistiche. 17 presenze in campionato, 11 reti. Una media spaventosa per chi con i suoi gol ha tenuto a galla le speranze Champions del Napoli. Resta fino ad ora un anno complicato per Victor: l'infortunio muscolare patito in autunno e l'impegno in Coppa con la nazionale che gli hanno impedito di essere sempre a disposizione del club, la querelle sul rinnovo, arrivato allo scadere dell’anno solare, invece, è stato il principale argomento di discussione in città, più dei commenti sui suoi gol, arrivati però sempre con puntualità. Una frequenza da ribadire nelle prossime nove, prima, di un addio che a molti sembra scontato. Un pensiero da scacciare in fretta dalla testa. Perché il Napoli e Victor alla ripresa del campionato non potranno più permettersi distrazioni.