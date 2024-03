Victor Osimhen, dopo aver saltato l'ultima gara di campionato contro l'Inter, non è partito con la sua Nigeria in questa sosta delle nazionali. L'attaccante, che aveva mostrato segni chiari di stanchezza e affaticamento, è rimasto a Napoli per tornare pienamente in condizione e mettersi a disposizione di Calzona nelle ultime 9 giornate di campionato che saranno fondamentali per la rincorsa al quinto posto

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY SPORT