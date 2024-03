Provedel fuori almeno 1 mese: salta Juve e derby

Il portiere della Lazio Ivan Provedel - infortunatosi alla caviglia lo scorso 11 marzo contro l'Udinese - dovrà restare fermo ancora almeno un mese. Provedel salterà le sfide contro la Juventus in campionato e in Coppa Italia, il derby di ritorno contro la Roma e il match contro la Salernitana. Potrebbe rivedersi in campo contro il Genoa il prossimo 21 aprile, ma non è escluso che i tempi possano allungarsi. L'esito della risonanza magnetica a cui si è sottoposto il portiere della Lazio ha escluso fratture e lesioni ossee, ma il trauma subito ha interessato i legamenti. Al suo posto tra i pali ci sarà Mandas, titolare nella trasferta di Frosinone dello scorso weekend.