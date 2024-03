Tudor va di corsa: subito prove di difesa a tre

Con Tudor la Lazio riparte da zero nelle gerarchie, nelle scelte e nel peso dei singoli all’interno dello spogliatoio. L'allenatore ex Marsiglia va veloce, subito prime prove di difesa a tre, e definizione dei prossimi obiettivi: prima l'Europa, per salvare la stagione, poi sarà rivoluzione estiva. La questione Immobile è invece un capitolo a parte. Le tensioni tra giocatore e società sono evidenti e la volontà comune è quella di separarsi a giugno

È bastato il primo discorso fatto al gruppo per capire che di graduale ci sarà solo la trasformazione tattica della squadra. Per il resto Tudor non perderà troppo tempo. Si ripartirà da zero o quasi in termini di gerarchie, di scelte e di peso all’interno dello spogliatoio. L’unico modo possibile per normalizzare e rasserenare un ambiente scosso dal passo indietro di Sarri, ma soprattutto dal corollario di tensioni e veleni latenti che ha prodotto. Il resto viene dopo, anzi sarà solo una conseguenza.