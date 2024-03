Qualche giorno fa aveva dichiarato: "Se fossi un dirigente della Roma, penserei bene a confermare un top player che gioca 15 partite all’anno". Ora Francesco Totti chiarisce: "Ho parlato da tifoso, non voelvo attaccarlo anche perché per me è un top player". E sul suo futuro ribadisce: "Sarei già tornato alla Roma, ma questa dirigenza non mi ha mai chiamato..."

"Non sono un dirigente , ma semplicemente un tifoso della Roma e per questo posso dire ciò che voglio . Alla domanda ‘se fossi un dirigente giallorosso cosa avrei fatto con Dybala?’, ho detto che ci avrei pensato bene a confermarlo visto che disputa il 50% dei match. Con questo non volevo attaccare Paulo anche perché ho sempre pensato che sia un top player tant'è che per primo ho cercato di portarlo alla Roma. Quando in campo c'è lui, la squadra cambia volto". Francesco Totti , in una diretta Instagram con Sport Mediaset, ha voluto precisare il suo pensiero sul futuro dell’argentino della Roma.

"Con questa dirigenza non torno alla Roma"

Alla guida della Roma c’è l’amico Daniele De Rossi, che ha stupito anche lui: “Ma ci speravo, perché Daniele è un ragazzo molto premuroso. Ha un atteggiamento diverso dagli altri e questo lo si è visto. Io come allenatore in futuro? Per ora non è un mio pensiero…”. Nei suoi pensieri, invece, c’è sempre un ritorno alla Roma: “Fosse per me, sarei già ritornato. Ma questa società non mi ha mai cercato. Ho sempre detto che sarei morto alla Roma e non ho cambiato idea".