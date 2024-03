Acerbi-Juan Jesus, oggi audizioni in Procura Figc

Il difensore del Napoli ha affidato a Instagram una dura replica alle parole del giocatore dell'Inter. In un lungo post il brasiliano ha raccontato la propria versione dei fatti di quanto successo a San Siro. Acerbi mi ha detto 'Vai via nero, sei solo un negro..'. In seguito alla mia protesta con l’arbitro, ha ammesso di aver sbagliato e mi ha chiesto scusa aggiungendo poi anche: 'per me negro è un insulto come un altro'. Poi ha cambiato versione e sostiene che non c’è stato alcun insulto razzista. Non ho nulla da aggiungere"