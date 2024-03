Il belga dell’Atalanta non sarà a disposizione del Ct Domenico Tedesco per l’amichevole tra il Belgio e l’Irlanda. Il classe 2001 ha infatti accusato un leggero problema agli adduttori e sarà da valutare nei prossimi giorni. Al momento non lascia però il ritiro

Apprensione in casa atalanta per le condizioni di Charles De Ketelaere. L’attaccante ha infatti accusato un risentimento muscolare con la propria nazionale e salterà l’incontro amichevole previsto per sabato 23 marzo contro l’Irlanda. La stessa Federazione belga ha comunicato che il classe 2001 non è partito con il resto della squadra per via di un problema agli adduttori. Le condizioni di De Ketelaere saranno da rivalutare nei prossimi giorni ma per il momento non è previsto il ritorno a Bergamo.