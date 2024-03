Il dolore nel club e nella città è ancora forte. La scomparsa di Joe Barone ha lasciato un grande vuoto nella società, sia dal punto di vista umano che dal punto di vista prettamente tecnico, e la sua figura non sarà colmata. Bisogna, infatti, anche guardare avanti e il patron della Fiorentina, Rocco Commisso, ha confermato - attraverso una nota - il suo impegno nel portare in alto il club all'insegna della continuità, con i dirigenti già in organigramma che assumeranno anche i compiti dell'ex Dg, venuto a mancare lo scorso 19 marzo. "La Fiorentina desidera ringraziare tutti coloro che, in un momento così doloroso, hanno mostrato il loro straordinario affetto alla Famiglia Barone, alla Famiglia Commisso e a tutto il Club Viola - esordisce il comunicato della squadra viola -. Nell’ottica della continuità con lo straordinario ed eccezionale lavoro svolto dal Direttore Generale Barone e con la volontà di portare avanti quanto fatto in questi anni, l’intera Area Sportiva sarà supervisionata da Daniele Pradè, già Direttore Sportivo del Club, a stretto contatto con Nicolas Burdisso, già Direttore Tecnico, mentre l’Area Aziendale sarà gestita da Alessandro Ferrari, già Direttore della Comunicazione e delle Relazioni Esterne. Mark Stephan, allo stesso tempo, nell’organigramma della Società continuerà a mantenere la sua funzione di Amministratore Delegato".



“Ancora distrutti per quanto accaduto, il nostro impegno per portare avanti quanto fatto da Joe Barone in questi cinque anni sarà ancora maggiore - prosegue la nota, riportando le parole del presidente -. Per questa ragione ho voluto dare continuità, delegando alle persone più vicine e che lavoravano più a stretto contatto con Joe il compito di tramandare la sua memoria e il suo operato. Daniele e Alessandro hanno dimostrato in questi anni tutta la loro dedizione e il loro legame a questa società e a questi colori, mettendo sempre davanti a tutto gli interessi del club e per questo motivo sono sicuro di porre in ottime mani la gestione della Fiorentina".