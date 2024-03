Fiorentina si allena al Viola Park, c'è Commisso

Dopo giorni passati tra l'attesa di notizie e poi il lutto, la Fiorentina ricomincia ad allenarsi. Nella testa di tutti il ricordo di Joe Barone che questa mattina ha lasciato per l'ultima volta Firenze in direzione Pozzallo suo paese natale. Ieri al Viola Park sono sfilate oltre 10 mila persone per rendere omaggio al dirigente viola scomparso il 19 marzo. La squadra è tornata in campo per riprendere gli allenamenti sotto gli occhi di Rocco Commisso

Ieri dalle 9 di mattina alle 21 oltre 10 mila persone hanno riempito il Viola Park per l'omaggio a Joe Barone, scomparso lo scorso 19 marzo in seguito al malore avuto due giorni prima a poche ore dal match fra Atalanta e Fiorentina poi rinviato. Un bagno di folla fatto da tanti personaggi illustri del nostro calcio ma anche da tantissimi tifosi viola che con Barone hanno avuto in questi anni un rapporto sempre molto diretto e mai banale. Questa mattina il senso di smarrimento era forte per la squadra che è tornata a varcare le porte del Viola Park. La tristezza per l'ultima volta di Joe Barone a Firenze, il feretro ha lasciato il centro sportivo della Fiorentina in direzione Pozzallo in Sicilia dove ci sarà l'abbraccio della sua città natale. La squadra si è ritrovata nel centro sportivo voluto fortemente proprio da Barone alle 11. Sono tornate in campo anche diverse squadre delle giovanili viola. Bandiere a mezz'asta e tanta tristezza. Squadra a rapporto dal patron Rocco Commisso presente dall'inizio alla fine della seduta. Il presidente ha voluto parlare ancora ai suoi ragazzi e poi li ha seguiti durante l'allenamento. Mancavano i sei nazionali ma il ritorno in campo è servito anche a scaricare le mille emozioni degli ultimi giorni. Commisso ha deciso che resterà a Firenze almeno per il momento. A New York tornerà invece domenica prossima Joe Barone per il funerale che sarà celebrato martedì 26 marzo