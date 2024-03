L’attaccante del Milan, ieri contro la Svezia tornato al gol dopo un anno di digiuno con la sua nazionale, non giocherà la seconda amichevole di martedì con la Slovenia. Come altri titolari, è stato "liberato" dal ct Roberto Martinez e dunque -dopo aver usufruito di due giorni liberi, in accordo con Pioli- rientrerà in Italia in anticipo: Leao sarà a Milanello a inizio settimana per preparare la trasferta di Firenze di sabato prossimo

