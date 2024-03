Brutte notizie per la Roma in questa pausa per le nazionali. Rientra in Italia Sardar Azmoun, uscito infortunato durante il match tra il suo Iran e il Turkmenistan. L’attaccante, dopo aver segnato il gol del 2-0 al 13’, ha lasciato il campo nei minuti finali del primo tempo con le mani sul volto. Azmoun sarebbe già stato sottoposto ai primi esami da parte dello staff medico iraniano e avrebbero riportato uno stiramento del tendine del ginocchio sinistro. L’ex Bayer Leverkusen ripeterà i controlli in Italia ma il suo stop potrebbe essere di almeno un mese.