"Quando terminerà il mio contratto con l’Inter e lascerò il club, mi occuperò solo dei giovani". Parole forti che arrivano dalla bocca dell'amministratore delegato nerazzurro Giuseppe Marotta intervenuto alla Sala Montanari di Varese. "Il settore giovanile è il patrimonio più grande di una società, soprattutto dal punto di vista umano. Sono sempre più convinto che lo sport per i giovani dovrebbe essere gratuito per coinvolgere anche le famiglie povere, quelle in cui si nascondono i campioni"