È il marzo delle prime volte per Reijnders. Il primogenito Xavien nato all'inizio del mese, il primo gol a San Siro pochi giorni dopo allo Slavia Praga e anche il primo gol in Nazionale, bellissimo, nella larga vittoria della sua Olanda sulla Scozia. La primavera del centrocampista rossonero era iniziata con qualche settimana d'anticipo e a vedere il suo stato di forma sembra proprio che stia continuando a dare i suoi frutti. Per prestazioni, continuità e giocate è tornato quello che tutti avevano apprezzato ad inizio stagione e nei mesi autunnali. Poi la stanchezza accumulata e un leggero ma costante calo atletico che l'aveva portato a giocare a febbraio appena una partita da titolare su 4 in campionato. Ora il momento di flessione se lo è lasciato alle spalle. Migliore in campo contro la Scozia con 90 minuti di qualità, un gol che ha sbloccato la partita e un assist per il definitivo 4-0, e di nuovo punto di riferimento nel Milan di Pioli. Elegante in campo, sorridente nella vita e con questo nome di battesimo particolare preso dall'attaccante nigeriano Babangida, idolo dei genitori quando giocava nell'Ajax e quando nasceva proprio il piccolo Tijjani nel 1998. Calciatori non a caso dunque, lui è il fratello minore Eliano che gioca nello Zwolle, come il fatto che in nazionale indossi la storica maglia numero 14. Pioli se lo tiene stretto e lo aspetta per un finale di stagione in crescendo.