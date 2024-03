Simon Kjaer ha sostenuto in mattinata alcuni esami in Danimarca, dopo che è stato costretto a chiedere il cambio per un fastidio muscolare nel match contro la Svizzera. Nessun problema, solo uno stop precauzionale per il difensore del Milan. Il punto su di lui e sugli altri rossoneri impegnati con le rispettive nazionali

Dopo la prima settimana di sosta nazionali può ritenersi soddisfatto Stefano Pioli. Non tanto per i gol e le giocate dei suoi talenti in giro per il mondo, pensando a Leao o Reijnders, quanto per il fatto che molti di loro abbiano giocato poco o addirittura siano stati tenuti completamente a riposo. È il caso dei francesi: Theo e Giroud scesi in campo appena mezz'ora nell'amichevole contro la Germania e Maignan in panchina per l'intera partita. Idem Bennacer, liberato in anticipo, come Leao, dal ct della sua nazionale e quindi nelle prossime ore già a Milanello per preparare la sfida di sabato contro la Fiorentina.